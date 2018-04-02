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Продукты составляют половину всех перевозок автотранспортом
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Продукты составляют половину всех перевозок автотранспортом 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, при этом на автомобильный транспорт пришлось около 97%, что эквивалентно примерно половине всего стоимостного объема перевозок автотранспортом.
«Автотранспорт в среднесрочной перспективе (до 2020 года) останется основным способом перевозки грузов для продуктового ритейла», — сказал М. Шапочка.
Это во многом связано с тем, что сегодня все ведущие розничные сети используют на дальних и средних маршрутах собственный парк. Кроме того, некоторые логистические цепочки построены так, что на «последней миле» (внутри крупных городов) груз следует не на промежуточные склады, а непосредственно в торговые точки. И его перевалки на другой вид транспорта не всегда оправданы.
Ведь наличие и надежность предложения сторонних услуг (3PL) таковы, что ограничивают возможности аутсорсинга — особенно в отношении среднетоннажных грузовиков.
Вместе с тем, торговые сети активно используют железнодорожные перевозки на дальних маршрутах. Поэтому при оценке по грузообороту ритейл на автотранспорте составляет 179 в год, а на сети РЖД — 30 млрд т-км, уточнил М. Шапочка. Это означает, что по данному показателю доля железных дорог значительно весомее: она составляет почти одну шестую часть грузооборота продовольствия в РФ.
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