Продукты составляют половину всех перевозок автотранспортом

По его словам, при этом на автомобильный транспорт пришлось около 97%, что эквивалентно примерно половине всего стоимостного объема перевозок автотранспортом.

«Автотранспорт в среднесрочной перспективе (до 2020 года) останется основным способом перевозки грузов для продуктового ритейла», — сказал М. Шапочка.

Это во многом связано с тем, что сегодня все ведущие розничные сети используют на дальних и средних маршрутах собственный парк. Кроме того, некоторые логистические цепочки построены так, что на «последней миле» (внутри крупных городов) груз следует не на промежуточные склады, а непосредственно в торговые точки. И его перевалки на другой вид транспорта не всегда оправданы.

Ведь наличие и надежность предложения сторонних услуг (3PL) таковы, что ограничивают возможности аутсорсинга — особенно в отношении среднетоннажных грузовиков.