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В пермских МФЦ сменился режим работы
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В пермских МФЦ сменился режим работы 

АиФ Пермь 20 минут назад
Фото: АиФ Пермь
С 9 апреля в Перми изменится режим работы в центрах «Мои документы». По субботам время приёма граждан сократится на два часа. МФЦ будут работать с 8 до 18 часов.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, в будние дни режим работы филиалов не изменится (с 8.00 до 20.00 часов).
Напомним, на 12-часовой рабочий день пермские МФЦ перешли в 2017 году. Однако по субботам после 18 часов посещаемость оказалась крайне низкой.
Сейчас в Перми расположено восемь филиалов «Мои документы», в которых оказывается более 1000 видов государственных и муниципальных услуг.
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