В пермских МФЦ сменился режим работы

С 9 апреля в Перми изменится режим работы в центрах «Мои документы». По субботам время приёма граждан сократится на два часа. МФЦ будут работать с 8 до 18 часов.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в будние дни режим работы филиалов не изменится (с 8.00 до 20.00 часов).

Напомним, на 12-часовой рабочий день пермские МФЦ перешли в 2017 году. Однако по субботам после 18 часов посещаемость оказалась крайне низкой.

Сейчас в Перми расположено восемь филиалов «Мои документы», в которых оказывается более 1000 видов государственных и муниципальных услуг.