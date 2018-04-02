Дочерняя компания Ростеха может заняться развитием беспилотных буровых станций

"Мы провели ряд встреч с представителями госкорпораций и организаций таких, как ОСК ( Объединенная судостроительная корпорация — прим. ТАСС), Росатом Ростех … В ходе этих встреч было решено, что для дальнейшей реализации проекта «Айсберг» необходимо создать сервисную компанию. Проектом может заняться дочка Ростеха — «Нефтегазавтоматика». Во всяком случае они заявили о готовности в дальнейшем развитии проекта", — сказал Литвиненко.

Он отметил, что сервисная компания будет заниматься созданием автономной подводной буровой станции и подводного сейсморазведчика. Аппараты создаются для осуществления разведки и добычи полезных ископаемых подо льдом арктических морей в любых погодных условиях. В дальнейшем дочка Ростеха может предоставлять услуги по эксплуатации этих изделий как в России , так и за рубежом.

Финансирование проекта

Руководитель проектной группы ФПИ сообщил, что на создание пилотных образцов автономной буровой станции, судна-сейсморазведчика, судна-транспортировщика и энергетического комплекса потребуется на порядок больше средств, чем затраченных на их аванпроектирование (предварительная подготовка, включающая чертежи, схемы, расчеты и техническое задание — прим. ТАСС).

По словам Литвиненко, "Внешэкономбанк" готов инвестировать в емкие и перспективные российские проекты. В настоящее время идет обсуждение деталей взаимодействия по проекту «Айсберг». «Представителями банка высказана заинтересованность и возможность обсуждения деталей дальнейшей реализации, что может позволить перейти к созданию стендов и прототипов пилотных образцов», — сказал Литвиненко.

Он пояснил, что продление финансирования позволит к 2025 году создать пилотные образцы — прототипы бурового комплекса. «Эта работа по нашим расчетам может занять порядка 4-5 лет. За это время мы сможем создать демонстрационный вариант, который продемонстрирует возможности работы на суше, затем опробован в специальном стендовом аквариуме на суше и, следующим шагом, будет испытан в реальных условиях на мелкой и глубокой воде», — добавил Литвиненко и отметил, что для выхода на серийное производство могут потребоваться десятки миллиардов рублей и еще несколько лет.

В перспективе развитие проекта «Айсберг» планируется финансировать через государственную программу развития арктической зоны.

Потенциальные покупатели

Нефтегазовые компании, которые планируют осваивать месторождения на арктическом шельфе, могут стать первыми покупателями оборудования, создаваемого в рамках проекта. " Роснефть Газпром выразили готовность работы с уже законченными техническими средствами — готовым изделиям бурового комплекса и энергетического модуля", — сказал Литвиненко.

"Готовые установки могут стоить несколько миллиардов рублей, но вкладываться в них выгодно. К тому же, аналогов такого оборудования на сегодня нет. Имея такую технику, можно работать на шельфе с меньшими рисками и главное — непрерывно, в любых климатических и погодных условиях", — сказал руководитель проектной группы ФПИ.

Следующий шаг Сейчас разработки проекта «Айсберг» проходят финансовую приемку, после которой обладатель прав на нее — компания Росатом — сможет реализовать существующие планы.

"Сейчас мы завершаем финансовые процедуры и передадим результаты интеллектуальной деятельности проекта в соответствии с законодательством в госкорпорацию «Росатом». Соответственно госкорпорация станет владельцем всех результатов проекта и уже будет управлять ими. После этого можно реализовывать наши планы. Возможно, это будет консорциум Росатома и Ростеха", — сказал Литвиненко.