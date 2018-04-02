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Виктор Захарченко отметил юбилей в Государственном Кремлевском дворце
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Виктор Захарченко отметил юбилей в Государственном Кремлевском дворце 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Для прославленного кубанского коллектива ежегодное выступление на главной сцене страны уже давно стало традицией. И в этот юбилейный вечер все места шеститысячного зала были заполнены зрителями.
Большую часть программы составили авторские песни бессменного руководителя хора. А сам Виктор Захарченко дирижировал коллективом из первого ряда и комментировал программу концерта.
С юбилеем народного артиста России поздравила вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила высокий профессионализм и огромный вклад художественного руководителя Кубанского казачьего хора в развитие культуры и особую духовность его творчества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, что 22 марта в день своего 80-летия Виктор Захарченко первым в истории края стал дважды героем Труда Кубани.
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