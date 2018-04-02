Виктор Захарченко отметил юбилей в Государственном Кремлевском дворце

Для прославленного кубанского коллектива ежегодное выступление на главной сцене страны уже давно стало традицией. И в этот юбилейный вечер все места шеститысячного зала были заполнены зрителями.

Большую часть программы составили авторские песни бессменного руководителя хора. А сам Виктор Захарченко дирижировал коллективом из первого ряда и комментировал программу концерта.

С юбилеем народного артиста России поздравила вице-премьер Ольга Голодец . Она отметила высокий профессионализм и огромный вклад художественного руководителя Кубанского казачьего хора в развитие культуры и особую духовность его творчества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Напомним, что 22 марта в день своего 80-летия Виктор Захарченко первым в истории края стал дважды героем Труда Кубани.