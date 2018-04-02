Как покушались на русских правителей

Из всех монархов, правивших на Руси, чаще всего (7 раз) покушались на Александра II, в результате в марте 1881 года император скончался от тяжелых ранений, полученных после взрыва бомбы террористов. Однако и до XIX века русские правители подвергались подобным смертельным угрозам.

Однако это были покушения на жизнь, связанные с «переделом сфер влияния» (то бишь, банальная борьба за власть), опасность, как правило, исходила со стороны царского окружения. И часто злодеи убивали нежеланных правителей.

Выпили и убили

Князь Андрей Боголюбский погиб от рук мятежных бояр в июне 1174 года. За год до покушения его воинству не удалось овладеть Киевом и Вышгородом . Это поражение обострило и без того сложные отношения князя с несколькими авторитетными боярами, среди которых были и родственники Боголюбского. В их рядах начал зреть заговор.

Ипатьевская летопись описывает покушение так: перед ночным нападением на князя мятежные бояре сначала крепко выпили для храбрости, а затем двинулись в княжеские покои. Заподозрив неладное, Боголюбский им не открыл, но злоумышленники выломали дверь. Князю нечем было защититься: подкупленный ключник предварительно спрятал меч своего хозяина.

Боголюбского закололи, и его труп долгое время лежал на улице. Сразу же после убийства княжеские хоромы подверглись разграблению. Отпели Андрея Боголюбского только на третий день после смерти.

Законный престолонаследник Федор II Борисович Годунов и его мать были убиты по приказу Лжедмитрия I в июне 1605 года. Этому предшествовала, выражаясь современным языком, жесткая кампания «черного пиара»: самозванцу удалось распустить слухи о том, что именно он легитимный правитель Руси, а Годунов — узурпатор. Чернь поверила и, штурмовав Кремль, низвергла Федора II c престола.

Царя с матерью и сестрой заточили в темницу и вскоре задушили, обставив покушение как самоубийство: по «официальной версии», объявленной народу, «узурпатор» вместе с матушкой отравились ядом. Лжедмитрий, похоже, не подозревал, что исторический бумеранг, запущенный им в истории с низложением и убийством Федора II, вернется: менее, чем через год первый русский царь-самозванец сам будет убит в результате покушения.

Снова боярский заговор

Смерть Лжедмитрий принял от рук своей же охраны — самозванца зарубили стрельцы. Разочарование от правления этого царя у московских бояр насупило очень быстро: «легитимный» монарх не соблюдал русские обряды и обычаи, напротив, начал подражать польской системе управления государством: по его указу боярская дума стала Сенатом, царь окружил себя польской стражей, одаривал презентами короля Польши

В январе 1606 года костяк боярской «оппозиции» под руководством Василия Голицына Василия Шуйского , Михаила Татищева и князя Куракина, а также казанских и коломенских митрополитов замыслили первое покушение на Лжедмитрия. Оно сорвалось, а «киллеров», группу стрельцов, растерзала толпа.

Удача улыбнулась заговорщикам спустя несколько месяцев, в мае того же года. Самозванца убили во время празднования его же свадьбы с полькой Мариной Мнишек. Предварительно была сменена охрана Лжедмитрия, вооружены единомышленники Шуйского и компании. Жених попытался было убежать от покушавшихся на него, но далеко не ушел — выпрыгнув из царских покоев, он был пойман и на месте зарублен стрельцами.

Лжедмитрия не оставили в покое даже после убийства — над его трупом всячески измывалась толпа, еще недавно боготворившая самозванца. После захоронения останков Лжедмитрия по Москве поползли слухи о «чудесах», якобы творящихся на его могиле. Тогда труп извлекли и после его сожжения, перемешав то, что осталось, с порохом, выстрелили в сторону польской границы.

Козни сестрицы против братца

В истории русский самодержцев не так уж много случаев неудавшихся покушений на монархов. Один из них — нереализованный замысел убийства молодого царя (он на тот момент еще не замыслил сделать себя императором) Петра I.

Летом 1689 года 17-летний Петр узнал, что в царском окружении готовится заговор с целью убить его. Мутила воду сестра Софья, которой не давал покоя статус брата — она тоже была не прочь немного поуправлять государством. Нашелся «стрелочник», человек дворянского рода Иван Циклер — якобы именно ему, «незаслуженно лишенному монаршего внимания», принадлежала идея запалить царские хоромы и под шумок расправиться с Петром I.

Циклера вместе с предполагаемыми сообщниками арестовали и вскоре обезглавили. Однако всем было понятно, кто на самом деле стоял за этим заговором.

Еще один задушенный

Российского императора Павла I также убили заговорщики, пытавшиеся уговорить его отречься от престола. Это случилось в марте 1801 года, в нападении на Павла участвовало несколько офицеров Изюминского, Семеновского, Кавалергардского и Преображенского полков. Считается, что императора душили шарфом и добили ударами по голове тяжелой табакеркой.