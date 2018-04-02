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Королева прокомментировала пикантное видео Тарзана с Салтыковой
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Королева прокомментировала пикантное видео Тарзана с Салтыковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В интернете то и дело появляются «горячие» снимки и ролики Сергея Глушко, выступающего под сценическим псевдонимом Тарзан. Недавно пользователи были ошарашены видео, которое было «слито» одним из участников частной вечеринки. На нем стриптизер, прикрытый одним лишь полотенцем, устроил страстные танцы с дамой внушительных габаритов.
Впрочем, и сам Сергей не прочь поддразнить подписчиков жаркими фото и видео, демонстрируя свое накаченное тело. В одной из последних публикаций он выложил фрагмент из ролика Ирины Салтыковой. В нем роскошная блондинка идет грациозной кошачьей походкой в легком халатике леопардовой расцветке по направлению к бассейну, где ее ждет Тарзан.
К слову сказать, клип на сингл «Белый шарфик» был выпущен 20 лет назад. В то время Глушко и Королева еще не были женаты. Тем не менее, армия поклонников певицы засыпали ее вопросами о том, как она смотрит на пикантные фото и видеоматериалы со своим избранником.
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Наташа Королева в одном из недавних интервью решила поставить точку в данном вопросе. Она рассказала, что в Сети появляется много всякой информации, касающейся ее семьи, которая по большому счету нелегальна. Певица заметила, что так как ее муж занимается стриптизом, то эта профессия предполагает обнажение на сцене.
Она отметила, что состоит с Сергеем в браке на протяжении 17 лет и уже давно перестала реагировать на подобные вещи, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Собеседник».
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