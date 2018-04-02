Королева прокомментировала пикантное видео Тарзана с Салтыковой

В интернете то и дело появляются «горячие» снимки и ролики Сергея Глушко , выступающего под сценическим псевдонимом Тарзан. Недавно пользователи были ошарашены видео, которое было «слито» одним из участников частной вечеринки. На нем стриптизер, прикрытый одним лишь полотенцем, устроил страстные танцы с дамой внушительных габаритов.

Впрочем, и сам Сергей не прочь поддразнить подписчиков жаркими фото и видео, демонстрируя свое накаченное тело. В одной из последних публикаций он выложил фрагмент из ролика Ирины Салтыковой . В нем роскошная блондинка идет грациозной кошачьей походкой в легком халатике леопардовой расцветке по направлению к бассейну, где ее ждет Тарзан.

К слову сказать, клип на сингл «Белый шарфик» был выпущен 20 лет назад. В то время Глушко и Королева еще не были женаты. Тем не менее, армия поклонников певицы засыпали ее вопросами о том, как она смотрит на пикантные фото и видеоматериалы со своим избранником.

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Наташа Королева в одном из недавних интервью решила поставить точку в данном вопросе. Она рассказала, что в Сети появляется много всякой информации, касающейся ее семьи, которая по большому счету нелегальна. Певица заметила, что так как ее муж занимается стриптизом, то эта профессия предполагает обнажение на сцене.