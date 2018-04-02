В ирбитской мэрии работает осужденная за мошенничество чиновница

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ирбита возглавляет Ольга Ожиганова, ранее признанная виновной в мошенничестве с землей, сообщили "Уралинформбюро" в Антикоррупционном комитете по Свердловской области . 28 марта Ирбитский райсуд вынес решение расторгнуть трудовой договор с чиновницей, однако, по данным местной мэрии, она все еще на рабочем месте.

В Антикоррупционный комитет поступила жалоба от жителей Ирбита о том, что на должность руководителя одного из отделов горадминистрации незаконно принята Ольга Ожиганова. По словам горожан, ранее она представила в администрацию муниципалитета заведомо ложные сведения о арендуемом земельном участке с целью его приобретения на льготных условиях.

В феврале 2017 года в отношении Ольги Ожигановой был вынесен обвинительный приговор, однако ей удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По данным комитета, причиненный администрации материальный ущерб женщина так и не возместила.

Несмотря на это, в июне 2017 года Ольга Ожиганова была назначена на должность начальника отдела администрации. Прокуратура потребовала от главы муниципалитета расторжения заключенного трудового договора, а позднее обратилась с иском в Ирбитский райсуд. В ноябре 2017-го контракт с чиновницей был расторгнут, однако уже в декабре она была вновь назначена на прежнюю должность.

Прокуратура направила новое заявление в суд, потребовав при этом изменить основание увольнения Ожигановой с «соглашения сторон» на «утрату доверия», а также внести соответствующую запись в трудовую книжку. 28 марта Ирбитский райсуд иск удовлетворил.