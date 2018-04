Первый гипермаркет Castorama в Казани откроется 29 апреля

Огромный магазин разместился на пересечении улиц Сахарова и Жиганова, недалеко от ТЦ «Мега», пишет «Коммерсантъ».

Castorama — аналог Leroy Merlin, «Максидома» и «Мегастроя». Компания формата DIY (Do It Yourself — сделай сам) специализируется на продаже товаров для дома и ремонта.

В будущем рядом с Castorama появится гипермаркет Metro.

