Костромичи стали чаще ломать руки

В костромском травмпункте увеличилось количество пациентов с «сезонными» травмами, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи чаще всего ломают лучевые кости рук.

От таких переломах больше всего страдают пенсионеры.

«Сей­час ме­дики фик­си­ру­ют в сред­нем по 5 та­ких об­ра­щений в день. То есть в 2-3 ра­за боль­ше, чем обыч­но. Хо­тя в це­лом, го­ворят трав­ма­толо­ги, нап­лы­ва пос­тра­дав­ших нет», — сообщает ГТРК «Кострома».

По словам медиков, весной люди ведут себя осторожнее и психологически готовы к падениям.

Специалисты советуют по возможности обходить гололед и ходить по сухим участкам дороги, а по льду передвигаться семенящим шагом.

При падении нужно постараться сгруппироваться и не выставлять руки вперед.