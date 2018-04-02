Костромичи стали чаще ломать руки 

В костромском травмпункте увеличилось количество пациентов с «сезонными» травмами, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи чаще всего ломают лучевые кости рук.
От таких переломах больше всего страдают пенсионеры.
«Сейчас медики фиксируют в среднем по 5 таких обращений в день. То есть в 2-3 раза больше, чем обычно. Хотя в целом, говорят травматологи, наплыва пострадавших нет», — сообщает ГТРК «Кострома».
По словам медиков, весной люди ведут себя осторожнее и психологически готовы к падениям.
Специалисты советуют по возможности обходить гололед и ходить по сухим участкам дороги, а по льду передвигаться семенящим шагом.
При падении нужно постараться сгруппироваться и не выставлять руки вперед.