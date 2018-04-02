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Костромичи стали чаще ломать руки
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Костромичи стали чаще ломать руки 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В костромском травмпункте увеличилось количество пациентов с «сезонными» травмами, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи чаще всего ломают лучевые кости рук.
От таких переломах больше всего страдают пенсионеры.
«Сей­час ме­дики фик­си­ру­ют в сред­нем по 5 та­ких об­ра­щений в день. То есть в 2-3 ра­за боль­ше, чем обыч­но. Хо­тя в це­лом, го­ворят трав­ма­толо­ги, нап­лы­ва пос­тра­дав­ших нет», — сообщает ГТРК «Кострома».
По словам медиков, весной люди ведут себя осторожнее и психологически готовы к падениям.
Специалисты советуют по возможности обходить гололед и ходить по сухим участкам дороги, а по льду передвигаться семенящим шагом.
При падении нужно постараться сгруппироваться и не выставлять руки вперед.
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