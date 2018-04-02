Литературный сад: «Мegabudкa» презентовала проект реконструкции Горпарка

Проектно-сметную документацию на реконструкцию Городского парка культуры и отдыха Орла будет разработают до конца 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

Большая часть средств межбюджетного трансферта, который составляет 250 миллионов рублей, будет направлена на ремонт парка. К 1 сентября 2018 года благоустроят входную группу: колоннады, фонтана и прилегающей территории.

По информации и. о. начальника Управления градостроительства Вячеслава Миронова, проекты развития центральной части города представили орловские студенты, а также компании из Москвы Новосибирска и других городов.

На аппаратном совещании архитектор Артём Укропов презентовал проект московского архитектурного бюро «Мegabudкa». Докладчик отразил концепцию упорядочения общественных пространств города, создания туристической маршрутной сети. Он отметил, что при разработке предлагаемой стратегии специалисты бюро придерживались принципа корректного внедрения нового и современного материала в существующий исторически сложившийся облик Орла.

По словам Укропова, основная задача проекта — гармонично связать общественные пространства в единый туристический маршрут. Создатели проекта предложили ремонт исторических сооружений парка, строительство и ремонт парковых дорожек и аллей, обустройство дополнительных зеленых зон. Также прозвучало предложение позиционировать Горпарк как Литературный сад. Акцент сделан на удобстве и безопасности граждан, а также на возможности раскрыть коммерческий потенциал объекта.

В парке можно разместить летний кинотеатр, площадки для занятия современными видами спорта, платные и бесплатные аттракционы, танцевальная площадка, павильоны для проведения свадеб, кафе. В мотивах оформления предложено использовать орловский спис.

По информации главы города Александра Муромского в ближайшее время будет сформировано техническое задание, которое ляжет в основу рекомендаций по разработке ПСД на проведение работ. Проектировщика, который займется их выполнением, определит открытый конкурс.

На совещании было принято решение, привлечь к обсуждению проекта общественность. Также была отмечена необходимость сохранения исторического облика и функционального значения парка.