Тулеев может стать сенатором от Кузбасса, считает политолог 

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Тулеев может занять место депутата областного совета Кузбасса, но вряд ли сделает это, более вероятно, что он станет сенатором от исполнительной власти региона, считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Сергей Цивилев.
Во вторник анонимные Telegram-каналы сообщили, что Тулеев может занять место председателя облсовета Кузбасса, что в том числе позволит ему блокировать инициативы врио главы Кузбасса Цивилева. По данным канала, Тулееву уже ремонтируют кабинет.
"С точки зрения законодательства, это возможно, потому что у Тулеева, который на выборах в областной совет в 2013 году возглавлял список "Единой России", право получения мандата сохранено. То есть если кто-то из депутатов откажется от мандата, он (Тулеев) имеет право принять его", — сказал Коновалов РИА Новости.
По его словам, вопрос в другом — зачем это Тулееву, в том числе с точки зрения перспектив блокирования инициатив Цивилева.
"Тулеев — человек мудрый, прекрасно понимает, что кандидатура Цивилева согласована с президентом и является его креатурой, поэтому уж точно никакие инициативы руководителя области он блокировать не будет", — отметил политолог.
Коновалов считает, что сам факт приобретения депутатского статуса Тулееву тоже ни к чему. Он напомнил, что действует закон о народном губернаторе, в соответствии с которым у Тулеева есть право нахождения в здании обладминистрации, ему положен кабинет. «И если какой-то кабинет ремонтируют, это не означает, что это именно кабинет председателя облсовета», — сказал собеседник агентства.
Он также напомнил, что после отставки Тулеева автоматически стал вакантным пост члена Совета Федерации от органа исполнительной власти региона. «Я не исключаю, что Тулеев может воспользоваться этим статусом, тем более в Совете Федерации много возрастных сенаторов, и Тулеев будет там органично смотреться, — добавил политолог. — Мне кажется, сейчас нет никакого смысла Тулееву возглавлять облсовет перед новой избирательной кампанией, есть другие возможности для использования опыта».