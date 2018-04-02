Тулеев может стать сенатором от Кузбасса, считает политолог

Во вторник анонимные Telegram-каналы сообщили, что Тулеев может занять место председателя облсовета Кузбасса, что в том числе позволит ему блокировать инициативы врио главы Кузбасса Цивилева. По данным канала, Тулееву уже ремонтируют кабинет.

"С точки зрения законодательства, это возможно, потому что у Тулеева, который на выборах в областной совет в 2013 году возглавлял список "Единой России" , право получения мандата сохранено. То есть если кто-то из депутатов откажется от мандата, он (Тулеев) имеет право принять его", — сказал Коновалов РИА Новости.

По его словам, вопрос в другом — зачем это Тулееву, в том числе с точки зрения перспектив блокирования инициатив Цивилева.

"Тулеев — человек мудрый, прекрасно понимает, что кандидатура Цивилева согласована с президентом и является его креатурой, поэтому уж точно никакие инициативы руководителя области он блокировать не будет", — отметил политолог.

Коновалов считает, что сам факт приобретения депутатского статуса Тулееву тоже ни к чему. Он напомнил, что действует закон о народном губернаторе, в соответствии с которым у Тулеева есть право нахождения в здании обладминистрации, ему положен кабинет. «И если какой-то кабинет ремонтируют, это не означает, что это именно кабинет председателя облсовета», — сказал собеседник агентства.