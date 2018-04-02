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Британцы представили проект по удалению космического мусора вокруг Земли
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Британцы представили проект по удалению космического мусора вокруг Земли 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Мы уже рассказывали о том, как обломки спутников угрожают будущим полетам в космос. Этой проблемой занялись британские инженеры, которые представили новый проект по удалению космического мусора. Он включает в себя необычный аппарат, захватывающий отбросы огромной сеткой.
Проект называется RemoveDEBRIS и подразумевает несколько этапов. Первый — запуск «мусорщика» — назначен на 2 апреля. Стокилограммовую установку доставит в космос ракета Falcon 9, которая стартует сегодня в 16:30 по местному времени с базы ВВС США на мысе Канаверал. Во время второго этапа аппарат пройдет проверку на МКС и только в мае отправится на испытания.
Платформа RemoveDEBRIS имеет несколько отсеков. Первые два оснащены системой наведения и гарпуном — с его помощью инженеры надеются больше узнать о поведении объектов в условиях микрогравитации. Третий отсек содержит масштабную сетку, которая накрывает все обломки в округе. Из четвертого отсека аппарат должен выпустить «парус», который наполняется молекулами воздуха из атмосферы. Он замедлит движение платформы и заставит ее упасть на Землю.
Демонстрация платформы / University of Surrey
Профессор Гульельмо Аглиетти, возглавивший проект, поделился подробностями с изданием BBC News:
«Как вы знаете, многие предлагают иную концепцию. Они предполагают, что для сбора мусора лучше бы подошла роботизированная рука, но у любой технологии есть свои достоинства и недостатки. К примеру, наша — то есть гарпун и сетка — очень простая и дешевая, но при определенных обстоятельствах может оказаться более рискованной. С другой стороны, если обломки будут двигаться слишком быстро, механическая рука не сможет их ухватить».
В прошлом году американские инженеры продемонстрировали манипуляторы, способные захватывать и удерживать объекты даже в условиях микрогравитации. Это, по их мнению, должно эффективнее помочь в борьбе с космическим мусором.
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