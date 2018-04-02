Основные работы по реконструкции волгоградского ЦПКиО закончат к 9 мая

Основные работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде завершат к 9 мая, в частности, к этому моменту в нем установят колесо обозрения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в парке планируют организовать «Дорогу болельщиков». ЦПКиО хотят успеть привести в порядок специально к последнему тестовому матчу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая, ведь он прилегает к стадиону. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России . Кроме того, в День Победы в ЦПКиО состоится большой молодежный арт-фестиваль.

Добавим, что после мундиаля парк продолжат обновлять. Соответствующий инвестпроект рассчитан до 2021 года. Территорию ЦПКиО планируется разделить на несколько тематических зон: Нобелевский городок, спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, аква— и этнокультурный парки.