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Основные работы по реконструкции волгоградского ЦПКиО закончат к 9 мая
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Основные работы по реконструкции волгоградского ЦПКиО закончат к 9 мая 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Основные работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде завершат к 9 мая, в частности, к этому моменту в нем установят колесо обозрения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в парке планируют организовать «Дорогу болельщиков». ЦПКиО хотят успеть привести в порядок специально к последнему тестовому матчу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая, ведь он прилегает к стадиону. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России. Кроме того, в День Победы в ЦПКиО состоится большой молодежный арт-фестиваль.
Добавим, что после мундиаля парк продолжат обновлять. Соответствующий инвестпроект рассчитан до 2021 года. Территорию ЦПКиО планируется разделить на несколько тематических зон: Нобелевский городок, спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, аква— и этнокультурный парки.
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