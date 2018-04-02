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«Дорога болельщиков» соединит парк и «Волгоград-Арену» на финале Кубка России по футболу
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«Дорога болельщиков» соединит парк и «Волгоград-Арену» на финале Кубка России по футболу 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. «Дорога болельщиков» длиной 1,4 км и шириной 14 метров соединит Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) и 45-тысячный стадион «Волгоград-Арена» в день финального матча Кубка России по футболу 9 мая в Волгограде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в администрации Волгоградской области.
"9 мая в Волгограде пройдет финал Кубка России по футболу, из Центрального парка культуры и отдыха, расположенного рядом с «Волгоград-Ареной», горожане и гости смогут пройти на стадион вдоль Волги по тематической «дороге болельщиков» длиной 1,4 км и шириной 14 метров". Открыть эту «дорогу» планируется до конца апреля", — сказал представитель администрации.
По словам собеседника, на «Дороге болельщиков» будут установлены футбольные атрибуты, символика, в том числе посвященная и предстоящему чемпионату мира по футболу. «Совместно с областным краеведческим музеем здесь также планируется разместить экспозицию, посвященную футбольному клубу „Ротор-Волгоград“. Кроме того, в ЦПКиО 9 мая также пройдет большой молодежный арт-фестиваль», — уточнил собеседник агентства.
Финальный матч Кубка России 9 мая — третий и последний тестовый матч на 45-тысячном стадионе «Волгоград Арена», построенном к ЧМ-2018. До этого на стадионе пройдут два тестовых матча с участием «Ротора». 21 апреля волгоградцы будут принимать «Луч-Энергию» из Владивостока, 2 мая — самарские «Крылья Советов».
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