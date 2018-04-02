Эксперимент на роботах. Как медики учатся лечить людей на резиновых куклах

Не одно десятилетие в мировой медицинской практике принято, что будущие или действующие врачи учатся или повышают квалификацию не на живых пациентах, а на специальных роботах-тренажёрах, или симуляторах. Сказать, что в нашей стране такая гуманная практика поставлена на поток, нельзя. Однако постепенно она приходит и к нам. По всей России уже появилось порядка 100 симуляционных центров непрерывного медицинского образования.

Есть теперь такой и в Нижнем Новгороде — на базе ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Как машины помогают людям, узнал журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Ещё тот симулятор!

«Это современный центр, где можно на мировом уровне готовить врачей разных специальностей, а также фельдшеров скорой медицинской помощи и медицинских сестёр, — говорит руководитель симуляционного центра непрерывного медицинского образования Института биологии и биомедицины ННГУ Александр Коржевский. — В случаях с медицинскими работниками и студентами финансировать их учёбу будут лечебные учреждения и вузы. По окончании учёбы люди получат дипломы государственного образца».

25 закупленных для работы в центре роботов — отечественного производства. Конечно, отправляясь на экскурсию в симуляционный центр, ожидаешь увидеть медицинских роботов уровня жидкого Терминатора. Однако в большинстве роботы-симуляторы — это пара мониторов с присоединёнными к ним медицинскими приборами: зажимами, ножницами, трубками. Но степень реалистичности манипуляций на таких машинах высокая.

Например, на симуляторе бронхоскопических операций можно имитировать удаление инородного предмета через гортань. Путь к нему по рельефным красным дыхательным путям отражён на мониторе. Специальным зажимом захватываем инородный предмет и тянем его наружу. Если ученик делает манипуляции неверно, машина начинает «покашливать», выражая недовольство.

Не захватывает дух фантастичностью образа и робот-симулятор лапароскопичсеких операций, гинекологических, урологических вмешательств, ультразвуковых исследований. Но, взяв в руки инструмент, в точности копирующий профессиональный, ощущаешь себя настоящим хирургом или УЗИ-диагностом. С виду простые симуляторы способны научить базовым навыкам и помочь развить полученные умения.

«Конструктор сценария позволяет отрабатывать самые нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, — продолжает Александр Коржевский. — Неожиданное кровотечение, например. Можно заранее «осложнить» простую операцию по удалению аппендицита тем фактом, что вымышленная пациентка ждёт ребенка».

Адам с накладными ранами

В зале лапароскопической хирургии студенты делают операцию уже более приближенному к реальности роботу-пациенту. Выглядит он как резиновый… мужчина средних лет. В живот вставлены приборы для манипуляций. На мониторах рядом отражены все жизненные показатели лежащего на операционном столе. Операция не начнётся, пока робот не закроет глаза. Это значит, что анестезия начала действовать.

«Он хоть и резиновый, но потерять такого пациента страшно, — делятся впечатлениями участники сводной операционной бригады. — Зачем тогда учиться, если халатно всё делать?»

Настоящая гордость симуляционного центра — палата интенсивной терапии. Здесь на койках лежат два робота-пациента самого высокого класса реалистичности. У них даже есть имена, правда почему-то одинаковые — Адам. Цена таких медицинских симуляторов может достигать 150-300 тыс. долл.

«Такой робот реагирует на свет, потеет, обладает навыками мочеиспускания, бьётся в конвульсиях, разговаривает, — поясняет сервисный инженер симуляционного центра Андрей Леушин. — У Адама максимально реалистичная костно-мышечная структура. Руки и ноги сгибаются. Прослушивается пульс, частота которого в разных клинических ситуациях меняется. Адаму можно делать внутривенные и внутримышечные уколы, причём на дозу и даже скорость введения он среагирует по-разному. К роботу в комплекте идут накладные раны, из которых может сочиться искусственная кровь».

Вместе с Андреем Леушиным имитируем сердечно-лёгочную реанимацию одного из Адамов. Робот начинает хрипеть, громко стонать, биться в конвульсиях. Мурашки по спине! Андрей делает пациенту массаж сердца, а после запускает дефибриллятор — между прочим, настоящий. Таким прибором оснащены кареты скорой помощи в регионе. После нескольких разрядов Адам приходит в себя. Доктор может спросить у пациента-симулятора о самочувствии. В ответ услышит хриплое: «Мне лучше».

«В принципе, можно запро-граммировать робота на благодарность спасителю, — говорит Андрей Леушин. — В жизни мне людей, слава Богу, от смерти спасать пока не приходилось, но, кажется, что я уже полностью к этому готов, хотя по образованию не врач».

В скором времени в симуляционном центре появится робот-женщина. Она будет симулировать роды. Назовут ли новую пациентку Евой?

Как роботы служат медицине