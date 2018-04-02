Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 18 апреля

Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова проведет традиционную встречу с населением 18 апреля. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама. Об этом сообщили в управе района.

— Темы встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе». Также после заслушивания официальных докладов все желающие смогут задать волнующие их вопросы, — уточнили в управе.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Октябрьская, 81. (то)