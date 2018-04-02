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Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 18 апреля
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Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 18 апреля 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова проведет традиционную встречу с населением 18 апреля. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама. Об этом сообщили в управе района.
— Темы встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе». Также после заслушивания официальных докладов все желающие смогут задать волнующие их вопросы, — уточнили в управе.
Начало в 19.00 по адресу: ул. Октябрьская, 81. (то)
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