Отравленную дочь российского разведчика хотят перевезти из Англии в Ярославль

Племянница отравленного в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля сейчас собирает документы, чтобы вылететь в Англию. Виктория рассказала 76.ru, что в одиночку вынуждена заниматься организацией поездки. Племянница Скрипаля уже жаловалась на то, что её в последнее время очень донимают журналисты. Из-за бесконечных звонков и интервью Виктория не может спокойно жить и даже потеряла работу.

— Мне звонят со всех телеканалов, обещали материально помочь с поездкой, но пока на мой счёт не поступило ни одного рубля. Я делаю всё сама: паспорт, визу, мне нужно заработать денег на эту поездку. Ещё мне нужно работать, чтобы обеспечивать семью. Я сейчас просто разрываюсь, — пожаловалась Виктория Скрипаль.

Её дядю Сергея Скрипаля вместе с дочкой Юлией нашли без сознания 4 марта. Оба впали в кому после отравления веществом «Новичок». 29 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание.

— Я лечу в Англию, чтобы забрать Юлю на Родину, если она согласится. Если она будет в невменяемом состоянии, не будет отдавать отчёт в том, что происходит, я просто заберу её домой, — рассказала Виктория Скрипаль.