Биологи раскрыли главный секрет цыпленка и яйца

Ученые выяснили, как у цыплят получается разбивать изнутри такую прочную яичную скорлупу, выдерживающую даже вес куриц-несушек. Исследования показали, что скорлупа состоит из трех нанослоев, имеющих разную эластичность и прочность. Пока зародыш растет, структуры меняются, и ослабевают к моменту, когда птенцу пора вылупляться из яйца. Таким образом, даже самые слабые цыплята могут разбивать скорлупу самостоятельно. Скорлупа состоит из трех слоев нанокристаллов карбоната кальция, за положение которых отвечает белок остеопонтин. Долгое время считалось, что это соединение — атавизм, оставшийся от времен динозавров, но теперь оказалось, что остеопонтин формирует каркас, к которому крепятся частицы мела.