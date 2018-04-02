Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста

На минувшей неделе вор в законе Захарий Князевич Калашов (Шакро Молодой) был арестован на десять лет колонии по статье «вымогательство в особо крупном размере». Свой «пост» он получил в 2013 году, после того, как был застрелен небезызвестный Дед Хасан ( Аслан Усоян ). Эксперты прокомментировали возможные версии о том, кто сможет занять место Шакро Молодого после его ареста. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По воровским законам, «король воров» не сможет управлять сообществом, находясь в тюрьме. Поэтому Шакро должен передать власть преемнику, который сейчас находится на свободе. За несколько дней до вынесения приговора Калашову некоторые СМИ сообщили о том, что воры в законе уже выбрали преемника. По данным издания, большинство поддержали кандидатуру Шишкана (Олег Шишканов), уроженца подмосковного Раменского . Шакро из СИЗО его кандидатуру якобы также одобрил. По той же информации держателями воровской кассы могут быть Вася Воскрес (Василия Христофоров) и Мелия (Мераб Гогия).

Это чистой воды спекуляции громкими именами. Я не слышала ни о каком голосовании или преемнике. К этой информации невозможно относиться серьезно, потому что Шакро, Шишкан, Воскрес и Мелия это разные миры, если не сказать — враги

— главный редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Гефтер добавила, что клан Шакро Молодого попробует удержать власть. По ее мнению, Шишкан теоретически сможет занять место Шакро, но выводы пока делать рано. Виктория Гефтер отметила, что он имеет все шансы на звание «вора номер один», но просто никто ему это место не уступит.