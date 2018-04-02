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В ремонт системы теплоснабжения в Ростове вложат 8 млрд руб
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В ремонт системы теплоснабжения в Ростове вложат 8 млрд руб 

Деловое сообщество 1 час назад
В рамках программы схемы теплоснабжения на 2017-2034 годы в Ростове-на-Дону в ремонт и модернизацию системы будет вложено более 8 млрд руб. Как сообщает сетевое издание Donnеws со ссылкой на слова заведующего кафедры теплогазоснабжения и вентиляции ДГТУ Сергея Тихомирова, в 2022 году всех жителей переведут на закрытую систему горячего водоснабжения. Принцип ее работы заключается в том, что вода будет нагреваться непосредственно в доме либо в центральных тепловых пунктах. Это должно сэкономить затраты на тепло.
Кроме того, до 2034 года в Ростове-на-Дону закроют 48 котельных, которые к тому моменту отработают свой ресурс, будут реконструированы отдельные части тепломагистралей. Тем не менее, до этого срока строительство новых предприятий в донской столице не планируется, следовательно, прирост тепловых нагрузок на существующих площадках не предполагается. Территории выведенных из эксплуатации предприятий будут выводиться под новые жилые комплексы.
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