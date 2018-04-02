Аферист-«американец» пообещал волгоградке счастливую жизнь за 500 тысяч рублей

Сотрудница железной дороги, не устоявшая перед обаянием афериста-«американца», взяла кредит больше чем на полмиллиона рублей.

— Псевдоамериканец нашел доверчивую жертву через социальные сети. Написав 46-летней волгоградке трогательную историю о службе в Афганистане , находчивый кавалер завязал романтическую переписку, которая должна была закончиться личной встречей и долгой и счастливой семейной жизнью, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Сотрудницу железной дороги, которая поверила своему воздыхателю из Америки, ничуть не удивило его прекрасное владение русским языком.

Очарованную женщину не смутила и несостоятельность поклонника, который не сумел найти денег на билет. Ради встречи с американцем она взяла в кредит 541 тысяч рублей и начала по частям перечислять деньги другу по переписке.

— Получив переводы, мужчина молча удалил свою страницу из социальных сетей, — добавили в пресс-службе областного главка. — Только тогда сотрудница железной дороги посмотрела на ситуацию без розовых очков и пришла в полицию.