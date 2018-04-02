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Аферист-«американец» пообещал волгоградке счастливую жизнь за 500 тысяч рублей
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Аферист-«американец» пообещал волгоградке счастливую жизнь за 500 тысяч рублей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сотрудница железной дороги, не устоявшая перед обаянием афериста-«американца», взяла кредит больше чем на полмиллиона рублей.
— Псевдоамериканец нашел доверчивую жертву через социальные сети. Написав 46-летней волгоградке трогательную историю о службе в Афганистане, находчивый кавалер завязал романтическую переписку, которая должна была закончиться личной встречей и долгой и счастливой семейной жизнью, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Сотрудницу железной дороги, которая поверила своему воздыхателю из Америки, ничуть не удивило его прекрасное владение русским языком.
Очарованную женщину не смутила и несостоятельность поклонника, который не сумел найти денег на билет. Ради встречи с американцем она взяла в кредит 541 тысяч рублей и начала по частям перечислять деньги другу по переписке.
— Получив переводы, мужчина молча удалил свою страницу из социальных сетей, — добавили в пресс-службе областного главка. — Только тогда сотрудница железной дороги посмотрела на ситуацию без розовых очков и пришла в полицию.
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