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АО «Восточный Порт» ведет экологичную перевалку угля
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АО «Восточный Порт» ведет экологичную перевалку угля 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В процессе перевалки угля задействованы вагоноопрокидыватели (выгрузка угля), находящиеся в закрытом комплексе, оборудованном системой пылеподавления (сухой туман) и аспирационными системами очистки воздуха. На территории складов порта 24 часа в сутки защита от пыления обеспечивается комплексом высокотехнологичных экологических установок, включающих систему орошения складов, распылители сухого тумана, очистные сооружения. Погрузка угля на суда производится специализированными судопогрузочными машинами, исключающими попадание пыли в акваторию. АО «Восточный Порт» находится в промышленной зоне, удаленной от населенных пунктов, в отличие от угольных терминалов Находки, расположенных непосредственно в городской черте.
В бухте Врангеля порта Восточный, помимо АО «Восточный Порт», перевалку угля осуществляют 4 стивидорные компании с суммарным грузооборотом более 9 млн тонн угля в год. В отличие от АО «Восточный Порт» указанные терминалы не оснащены специализированным оборудованием для экологичной перевалки угля (вагоноопрокидыватели, судопогрузочные машины, высокотехнологичные системы пылеподавления). На основании представленного в сети Интернет видео определить конкретный источник попадания угольной пыли (стивидорную компанию) в акваторию не представляется возможным.
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