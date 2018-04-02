Красногорские власти отчитались перед губернатором о развитии муниципалитета 

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили отчет о социально‐экономическом развитии Красногорска за 2017 год. О ситуации в муниципалитете рассказал глава городского округа Радий Хабиров, сообщили в пресс‐службе главы региона.
Воробьев отметил успешно проведенные в Красногорске выборы и всю подготовку в ходе избирательной кампании.
Это большая и важная территория. Я знаю что, успешно были проведены выборы и вся кампания. Все прошло на должном уровне
— Андрей Воробьев.
Губернатор поблагодарил Хабирова и сотрудников участковых избирательных комиссий за проделанную работу.
На территории городского округа также формируют новые парки, скверы и общественные пространства. Намечена обширная программа по благоустройству на предстоящий сезон.
В ходе заседания с зампредами областного правительства Андрей Воробьев поручил МЧС уделить внимание территориям, которые могут быть затоплены во время весеннего паводка. Губернатор напомнил, что «весна берет бразды правления», и в Подмосковье началось активное таяние снега.