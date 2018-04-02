Красногорские власти отчитались перед губернатором о развитии муниципалитета

Воробьев отметил успешно проведенные в Красногорске выборы и всю подготовку в ходе избирательной кампании.

Это большая и важная территория. Я знаю что, успешно были проведены выборы и вся кампания. Все прошло на должном уровне

— Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил Хабирова и сотрудников участковых избирательных комиссий за проделанную работу.

На территории городского округа также формируют новые парки, скверы и общественные пространства. Намечена обширная программа по благоустройству на предстоящий сезон.