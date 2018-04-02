Ещё
Красногорские власти отчитались перед губернатором о развитии муниципалитета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красногорские власти отчитались перед губернатором о развитии муниципалитета 

360tv.ru 1 час назад
Губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили отчет о социально‐экономическом развитии Красногорска за 2017 год. О ситуации в муниципалитете рассказал глава городского округа Радий Хабиров, сообщили в пресс‐службе главы региона.
Воробьев отметил успешно проведенные в Красногорске выборы и всю подготовку в ходе избирательной кампании.
Это большая и важная территория. Я знаю что, успешно были проведены выборы и вся кампания. Все прошло на должном уровне
— Андрей Воробьев.
Губернатор поблагодарил Хабирова и сотрудников участковых избирательных комиссий за проделанную работу.
На территории городского округа также формируют новые парки, скверы и общественные пространства. Намечена обширная программа по благоустройству на предстоящий сезон.
В ходе заседания с зампредами областного правительства Андрей Воробьев поручил МЧС уделить внимание территориям, которые могут быть затоплены во время весеннего паводка. Губернатор напомнил, что «весна берет бразды правления», и в Подмосковье началось активное таяние снега.
360tv.ru: последние новости
Волоколамские врачи рассказали о состоянии госпитализированных детей Более 20 лет у руля. Биография губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Трое налетчиков вынесли из бистро все уральские пельмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля147
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом79
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение