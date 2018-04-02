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«Опора России» подготовила предложения по проверкам безопасности субъектов бизнеса
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«Опора России» подготовила предложения по проверкам безопасности субъектов бизнеса 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовила предложения по проверкам пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Об этом в понедельник на совещании в МЧС РФ сообщил ее руководитель Александр Калинин.
"Мы в свою очередь подготовили предложения, чтобы крупный бизнес не мимикрировал под малый", — сказал он, добавив, что малому и среднему бизнесу необходимо переходить на риск-ориентированный подход. «Все объекты, которые были отнесены к категории риска, вне зависимости от организационной формы, они должны проверятся чаще», — отметил Калинин.
Глава «Опоры России» считает, что пожарный надзор МЧС РФ не должен был исключаться из перечня органов, осуществляющих проверки малого и среднего бизнеса. Проверки пожарной безопасности, по мнению Калинина, выгодны предпринимателям. При этом он подчеркнул, что нарушения, которые будут выявлены в первый раз, не должны караться штрафом.
"Мы с пониманием относимся [к проверкам] и призываем все предприятия серьезно отнестись к требованиям пожарного надзора", — сказал Калинин.
В свою очередь глава МЧС РФ Владимир Пучков поддержал Калинина, заверив его, что в проверках будут участвовать представители «Опоры России» на местах. «Я попрошу ваших специалистов на местах поддержать именно добросовестных предпринимателей. Прошу вас посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес дробится на малые предприятия. Там риски возрастают», — подчеркнул Пучков.
Министр добавил, что речь о штрафах за первоначальные нарушения не идет.
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