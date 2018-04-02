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СК: пропавшая в Северодвинске девушка покончила жизнь самоубийством
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СК: пропавшая в Северодвинске девушка покончила жизнь самоубийством 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Следственном комитете назвали основную версию смерти девушки, найденной мертвой в Рикасихе. 24-летняя Катя Савельева ушла из дома 23 марта и уехала из Северодвинска в Рикасиху.
— По факту смерти проводится проверка. Нашли ее на дачном участке, который принадлежит их семье. Предварительная причина смерти — суицид. Судя по всему, она отравилась, но это предварительная информация. На данный момент, одна из основных версий — самоубийство, — рассказала пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.
На следующий день после пропажи Кати в социальных сетях стали появляться объявления от ее родителей с просьбой поделиться любой информации о местонахождении девушки. Уже в воскресенье стало известно, что она мертва.
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