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В СВАО ведется подготовка к пасхальным мероприятиям
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В СВАО ведется подготовка к пасхальным мероприятиям 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Подготовка к предстоящим пасхальным праздникам стала темой очередного оперативного совещания в префектуре СВАО. Были заслушаны доклады заместителей префекта Юлии Гримальско, Юрия Никитенко и Бориса Андреева на оперативном совещании.
Юлия Гримальская отчиталась о подготовке в СВАО культурной праздничной программы. По линии соцзащиты, образовательных и досуговых организаций проведут в общей сложности более 100 мероприятий. В 41 храме и часовне округа пройдут пасхальные богослужения, крестные ходы.
По словам Юрия Никитенко, ведется очистка территорий около храмов, на особом контроле — подходы.
Борис Андреев отметил, во время проведения служб и праздников подъезды к местам массового скопления людей заблокируют, как того требуется по правилам обеспечения антитеррористической безопасности.
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