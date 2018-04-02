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Дворец творчества детей и молодежи капитально отремонтируют в Зеленограде
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Дворец творчества детей и молодежи капитально отремонтируют в Зеленограде 

РИАМО 1 час назад
Капитальный ремонт проведут во Дворце творчества детей и молодежи на площади Колумба в столичном Зеленограде, здание должны отремонтировать в течение полугода, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.
«Будущему подрядчику предстоит провести общестроительные, отделочные и электромонтажные работы, заменить системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Необходимо отремонтировать фасады и кровли здания, а также обеспечить доступ для инвалидов. Капитальный ремонт планируется выполнить за шесть месяцев с момента заключения контракта. Подрядная организация должна гарантировать качество выполненных работ в течение двух лет», — отмечается в сообщении.
Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций» департамента образования Москвы.
Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи построен до 1989 года по индивидуальному проекту. Дворец представляет собой трехэтажное здание с подвалом, общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.
«В настоящий момент в учреждении обучается около 2 тысяч учеников дошкольного и школьного возраста. Планируется, что после капитального ремонта количество желающих обучаться возрастет», — сказал руководитель Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Павел Беккер.
Он отметил, что ежедневно задействованы все площади дворца, в утреннее время — для дошкольников, в дневное — для учащихся в школах. Также на территории дворца проходят мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие» для пенсионеров.
Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, в сфере капитального ремонта в образовательных учреждениях всегда высокая конкуренция на электронных торгах.
«Более 60 процедур по капитальному ремонту зданий и территорий школ проведено при среднем показателе четыре-пять участников на лот. При этом среднее снижение начальной стоимости лотов составило 8% в 2017 году», — сказал Дегтев.
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