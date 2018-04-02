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В Нижнем Новгороде обнаружено более тонны опасных продуктов
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В Нижнем Новгороде обнаружено более тонны опасных продуктов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Более тонны потенциально опасных продуктов обнаружено на оптовых базах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.
Прокуроры Ленинского и Канавинского района совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл и территориальных подразделений Роспотребнадзора провели проверки оптово-розничных предприятий города на предмет выявления продукции, запрещенной к ввозу в страну. В ходе мероприятия были обнаружены овощи и фрукты без маркировки с указанием места их происхождения.
Руководителям организаций внесены представления по фактам допущенных нарушений. Вся опасная продукция в настоящее время уничтожена.
Напомним, ранее в Нижегородской области обнаружили партию опасной клубники из Египта.
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