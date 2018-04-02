В Нижнем Новгороде обнаружено более тонны опасных продуктов

Более тонны потенциально опасных продуктов обнаружено на оптовых базах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Руководителям организаций внесены представления по фактам допущенных нарушений. Вся опасная продукция в настоящее время уничтожена.