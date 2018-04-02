Ещё
ВЭФ и Фонд «Росконгресс» продолжат сотрудничество в рамках ПМЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЭФ и Фонд «Росконгресс» продолжат сотрудничество в рамках ПМЭФ-2018 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
В Женеве состоялась встреча директора Фонда «Росконгресс» Александра Стуглева с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде, в ходе которой обсуждалось взаимодействие в рамках проекта «Русский дом» в Давосе, а также Петербургского международного экономического форума.
«У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации «Русского дома» в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума», — отметил Стуглев.
Он также выразил уверенность, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 станет еще одним примером сотрудничества международных деловых и официальных кругов.
«На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем», — добавил директор Фонда «Росконгресс».
В 2018 году Фонд «Росконгресс» организовал «Русский дом» в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве между «Росконгрессом» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирному экономическому форуму», подписанному на ПМЭФ-2017. Гостями «Русского дома» стали более тысячи человек. Подробности — на официальном сайте «Русского дома» houserussia.com.
Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
ТК «Звезда»: последние новости
Тамбовский рыбак поймал "мохнатого" карася Tesla Motors приближается к банкротству В Индии пропал российский турист
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России393
Россия испытала новую противоракету204
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»21
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:38
В Некрасовке построят четыре детских сада
Новости Москвы
00:22
Ледовый дворец построят в районе Солнцево
Новости Москвы
03:58
На московских деревьях вырастут яйца
Новости Москвы
01:00
Синюю ветку метро могут продлить в Гольяново
Новости Москвы
03:30
Москва примет участие в акции «Зажги синим»
Новости Москвы
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение