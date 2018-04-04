Петербург спланировал деловую программу на ПМЭФ-2018

Разработана и утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на XXII Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 24 — 26 мая. Как сообщили в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию, в нее войдет 15 мероприятий.

Так, панельная дискуссия «Роль креативных пространств в современной деловой среде» уже включена в федеральную программу ПМЭФ. Еще одна панельная сессия, которая получила название «Экономика будущего. Роль государства и бизнеса», будет посвящена «переходу от внедрения цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах страны».

— В рамках петербургской деловой программы также рассмотрят вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга, — добавили в комитете.

Напомним, архитектура общей деловой программы ПМЭФ была обнародована в начале марта. В этом году ключевая тема ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия».