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Петербург спланировал деловую программу на ПМЭФ-2018
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Петербург спланировал деловую программу на ПМЭФ-2018 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Разработана и утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на XXII Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 24 — 26 мая. Как сообщили в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию, в нее войдет 15 мероприятий.
Так, панельная дискуссия «Роль креативных пространств в современной деловой среде» уже включена в федеральную программу ПМЭФ. Еще одна панельная сессия, которая получила название «Экономика будущего. Роль государства и бизнеса», будет посвящена «переходу от внедрения цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах страны».
— В рамках петербургской деловой программы также рассмотрят вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга, — добавили в комитете.
Напомним, архитектура общей деловой программы ПМЭФ была обнародована в начале марта. В этом году ключевая тема ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия».
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