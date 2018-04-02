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Глава фонда «Росконгресс» обсудил с управляющим директором ВЭФ сотрудничество в рамках ПМЭФ
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Глава фонда «Росконгресс» обсудил с управляющим директором ВЭФ сотрудничество в рамках ПМЭФ 

RT на русском 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев провёл встречу с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде в Женеве, сообщает kp.ru. Стороны рассмотрели возможности для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, а также в рамках ВЭФ в Давосе.
«Мы ожидаем широкую программу участия наших партнёров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет ещё одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами», — заявил Стуглев.
Форум в Санкт-Петербурге пройдёт 24-26 мая. Организатором выступит фонд «Росконгресс».
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена главная тема ПМЭФ-2018.
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