Глава фонда «Росконгресс» обсудил с управляющим директором ВЭФ сотрудничество в рамках ПМЭФ

Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев провёл встречу с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде в Женеве, сообщает kp.ru . Стороны рассмотрели возможности для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, а также в рамках ВЭФ в Давосе

«Мы ожидаем широкую программу участия наших партнёров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет ещё одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами», — заявил Стуглев.

Форум в Санкт-Петербурге пройдёт 24-26 мая. Организатором выступит фонд «Росконгресс».