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Капитальный ремонт проведут в школе №1631 на севере Москвы
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Капитальный ремонт проведут в школе №1631 на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Капитальный ремонт проведут в здании школы №1631 на севере столицы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Мосгосэкспертиза, подведомственное Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства «Комплексный капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы „Школа №1631“ по адресу: Дмитровское шоссе, д. 137А, Дмитровский район, Северный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, которую цитирует пресс-служба, здание школы, подлежащее капитальному ремонту, построено в 1972 г. по типовому проекту и включает в себя две функциональные части, соединенные переходом в уровне подвала и первого этажа. «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение осуществляет многопрофильную подготовку, направленную на развитие творческого потенциала, получение базового и повышенного уровня образования, адаптацию каждого ребенка к образовательному процессу на всех ступенях», — рассказала она.
В пресс-службе пояснили, что в рамках проекта капитального ремонта предусмотрено утепление цоколя и фасада с последующей облицовкой и окраской по подготовленной поверхности, а также устройство металлического пандуса. Площадки и ступени крыльца отремонтируют, заменят перегородки и устроят лестничное ограждение из нержавейки. Кроме того, произведут демонтаж старых и установку новых наружных и внутренних дверных блоков, а также частично заменят оконные блоки по зданию, включая стеклоблоки в актовом зале. Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с их функциональным назначением.
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