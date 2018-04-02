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Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области
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Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Байкал24.ru
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области, сообщает ведомство в понедельник.
"В результате лабораторных исследований ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» 31.03.2018 в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства «Изрубное» ЗАО «Приосколье» (урочище Карелина Поляна н/п Беломестное) Новооскольского района Белгородской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.
В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы области под контролем управления Россельхознадзора.
Ведомство уже неоднократно сообщало о вспышках АЧС в данном регионе. Например, в феврале этого года геном АЧС выделили в патологическом материале дикого кабана, которого нашли на территории ООО «Охотничий комплекс „Белоречье“ Корочанского района.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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