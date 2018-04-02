«Локомотив» поздравил Коченкова с днем рождения

«Локомотив» в Инстаграме поздравил вратаря команды Антона Коченкова днем рождения. Сегодня, 2 апреля, ему исполняется 31 год.

— Наш кипер Антон Коченков, прошедший путь от академии «Локомотива» до основного состава, сегодня празднует 31-й день рождения! Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях, — говорится в сообщении. В нынешнем сезоне вратарь провел за железнодорожников девять матчей: шесть — в чемпионате России и три — в Лиге Европы. В данных играх он пропустил 10 мячей.

Наш кипер Антон @kochenkov_gk, прошедший путь от @lokomotivacademy до основного состава, сегодня празднует 31-й день рождения! 🌪 Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях 👇🏼 #СамыйЛучшийКоллектив