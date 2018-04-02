Интернет-пиарщик оценил «дерзкое» ограбление пельменной Екатеринбурга

Дерзкое ограбление кафе в Екатеринбурге , когда из заведения выенсли 50 кг пельменей, оказалось первоапрельским розыгрышем. Свое мнение о произошедшем высказал эксперт в области пиара, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Информация об ограблении разлетелась по многим местным и федеральным СМИ. 30 марта на странице кафе «Замес» в «Facebook» появилась запись: «Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера около 22:00, к нам в Замес, на Пушкина 12, ворвались трое не известных, в масках. В результате этого вероломного ограбления был украден весь пельменный запас. По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи». Тогда один из создателей заведения Владимир Олькницкий заявил, что ограбление якобы произошло вечером, когда кафе готовилось к закрытию. В заведение ворвались трое неизвестных в масках, и, так как выручки в кассе не оказалось, они решили вынести содержимое морозильника — 50 кг пельменей.

Некоторые восприняли эту акцию вполне серьезно. Под записью появились комментарии: «Ха-ха! В первый раз в жизни слышу, что грабят пельмени. Сами всё вкусно готовите, вот и теряют рассудок люди», «Великие говорят: „Лучший комплимент вещи, если ее украли…“. Пожелаем приятного аппетита?», «Замес в „Замесе“?! Покажите фотороботы, будем искать». Однако сегодня выяснилось, что произошедшее оказалось вирусной рекламой, созданием которой занималось рекламное агентство Red Pepper Creative.

С просьбой оценить акцию мы обратились к PR-специалисту Платону Маматову. По мнению эксперта, вирусная реклама очень хорошо «зашла» и помогла кафе сэкономить несколько миллионов на рекламе. «Вирусная реклама хорошо зашла, ее цитировали в соцсетях, местные и федеральные СМИ. Ребятам удалось сделать хорошую продукцию, теперь в городе о них знают. Нет точной методики подсчета, за сколько людям удается зарабатывать известность и узнаваемость. Но, если, грубо говоря, пытаться попасть пальцем в небо, публикации за деньги, на правах рекламы, в таком количестве СМИ обошлись бы в 4-5 млн рублей. А тут заведению удалось сэкономить, всего 50 кг пельменей ушло», — прокомментировал Платон Маматов.