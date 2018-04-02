Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения

Встреча со спикерами Intel и iCluster на тему «Машинное обучение» состоится в технопарке «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 11 апреля в 10:00. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Планируется обсудить две темы.

Первая из них — «Машинное обучение и кому оно нужно?» Слушателям расскажут, что такое машинное обучение, приведут примеры и классы алгоритмов (от поиска минимума до нейронных сетей), объяснят технологические предпосылки для использования машинного обучения в повседневной жизни.

Ведущим выступит Иван Кузьмин , руководитель отдела высокопроизводительных библиотек Intel в России . В настоящее время возглавляет департамент который разрабатывает следующие высокопроизводительные библиотеки:

статистические компоненты в продукте Intel Math Kernel Library (MKL) — наиболее популярной математической библиотекой используемой в большинстве суперкомпьютеров мира;

Intel Data Analytics Acceleration Library (DAAL) — библиотека для работы с «большими данными» на разных стадиях обработки;

Intel Performance Primitives (IPP) — библиотеку для обработки мультимедийных данных, включая криптографию и сжатие данных;

Intel Autonomous Driving Library (ADL) — библиотека разработанная согласно ISO26262 стандарта и включающая все необходимые компоненты для создания беспилотных автомобилей.

Вторая тема звучит как «Примеры использования машинного обучения в задачах распознавания лиц, людей, жестов, подвижных и неподвижных объектов».

Участники встречи узнают, какие бывают способы распознавания лиц, какие существуют сервисы и библиотеки распознавания, как выбрать оптимальный сервис под конкретную задачу, где используется распознавание поз и жестов, и какими библиотеками это можно сделать. Будут даны примеры практического применения распознавания подвижных и неподвижных объектов с помощью нейронных сетей.

Ведущей выступит Ксения Плесовских, трекер iCluster, кандидат технических наук, имеющая опыт руководства и реализации проектов с применением машинного зрения, распознавания лиц.

Участие в мероприятии бесплатное.

Регистрация по электронной почте: tk@icluster.pro Фото с сайта icluster.pro