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Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения
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Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Встреча со спикерами Intel и iCluster на тему «Машинное обучение» состоится в технопарке «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, 4, 1 этаж) 11 апреля в 10:00. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Планируется обсудить две темы.
Первая из них — «Машинное обучение и кому оно нужно?» Слушателям расскажут, что такое машинное обучение, приведут примеры и классы алгоритмов (от поиска минимума до нейронных сетей), объяснят технологические предпосылки для использования машинного обучения в повседневной жизни.
Ведущим выступит Иван Кузьмин, руководитель отдела высокопроизводительных библиотек Intel в России. В настоящее время возглавляет департамент который разрабатывает следующие высокопроизводительные библиотеки:
статистические компоненты в продукте Intel Math Kernel Library (MKL) — наиболее популярной математической библиотекой используемой в большинстве суперкомпьютеров мира;
Intel Data Analytics Acceleration Library (DAAL) — библиотека для работы с «большими данными» на разных стадиях обработки;
Intel Performance Primitives (IPP) — библиотеку для обработки мультимедийных данных, включая криптографию и сжатие данных;
Intel Autonomous Driving Library (ADL) — библиотека разработанная согласно ISO26262 стандарта и включающая все необходимые компоненты для создания беспилотных автомобилей.
Вторая тема звучит как «Примеры использования машинного обучения в задачах распознавания лиц, людей, жестов, подвижных и неподвижных объектов».
Участники встречи узнают, какие бывают способы распознавания лиц, какие существуют сервисы и библиотеки распознавания, как выбрать оптимальный сервис под конкретную задачу, где используется распознавание поз и жестов, и какими библиотеками это можно сделать. Будут даны примеры практического применения распознавания подвижных и неподвижных объектов с помощью нейронных сетей.
Ведущей выступит Ксения Плесовских, трекер iCluster, кандидат технических наук, имеющая опыт руководства и реализации проектов с применением машинного зрения, распознавания лиц.
Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация по электронной почте: tk@icluster.pro  Фото с сайта icluster.pro
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