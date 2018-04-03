Можно ли работать в церковные праздники?

7 апреля отмечается один из 12 главных праздников в православном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы, а уже 8 апреля — Пасха. Можно ли работать в эти и другие церковные праздники, рассказал Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий:

«Если занятость на работе не позволяет в праздничный день сходить в храм, это еще не нарушение заповеди. Исполнение служебных обязанностей — ваш гражданский долг. Даже в Пасхальные дни работают магазины, люди пекут хлеб, лечат больных, развозят пассажиров — и никто их за это не осуждает. Если вы будете заняты своими непосредственными обязанностями, никто это в вину вам не поставит, работайте со спокойной совестью. Церковные праздники нужно переживать душой и сердцем; они установлены для совершения спасительных дел, добра и милосердия. Относитесь к этому с духовной мудростью. Конечно, если вы вместо молитвы и богослужения в праздник устраиваете дома генеральную уборку или трудитесь на грядках в огороде — это не по-христиански, так поступать нельзя. Но если вы связаны трудовой дисциплиной — в этом греха нет».