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Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется?
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Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Благовещение Пресвятой Богородицы — это евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник.
Благовещение Пресвятой Богородицы — это евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник.
Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил благую, радостную весть о зачатии от Святого Духа и том, что она родит Иисуса Христа. Отсюда и название.
Интересно, что до VII века греческие христиане называли праздник иначе: «Возвещение», «День приветствия», «День Благовещения», «Радуйся, Благодатная».
По православному календарю Благовещение всегда приходится на 7 апреля. Это, так называемый, непереходящий церковный праздник.
Его дата тесно связана с датой Рождества Христова. Между Благовещением и Рождеством ровно девять месяцев.
Как правило, Благовещение выпадает на дни Великого поста и считается одним из 12-ти главных православных праздников.
В 2018 году будет отмечаться в один день с Лазаревой субботой и накануне Пасхи.
Один из обычаев дня — выпускать из клеток птиц, чтобы они «попросили» у Бога за тех, кто дал им свободу.
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