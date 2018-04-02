Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется?

Благовещение Пресвятой Богородицы — это евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник.

Благовещение Пресвятой Богородицы — это евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник.

Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил благую, радостную весть о зачатии от Святого Духа и том, что она родит Иисуса Христа . Отсюда и название.

Интересно, что до VII века греческие христиане называли праздник иначе: «Возвещение», «День приветствия», «День Благовещения», «Радуйся, Благодатная».

По православному календарю Благовещение всегда приходится на 7 апреля. Это, так называемый, непереходящий церковный праздник.

Его дата тесно связана с датой Рождества Христова. Между Благовещением и Рождеством ровно девять месяцев.

Как правило, Благовещение выпадает на дни Великого поста и считается одним из 12-ти главных православных праздников.

В 2018 году будет отмечаться в один день с Лазаревой субботой и накануне Пасхи.

Один из обычаев дня — выпускать из клеток птиц, чтобы они «попросили» у Бога за тех, кто дал им свободу.