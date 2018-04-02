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В Ярославле умер бывший главный прокурор области Юрий Верховцев
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В Ярославле умер бывший главный прокурор области Юрий Верховцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщил глава Общественной палаты Сергей Березкин на своей странице в социальных сетях. Юрий Верховцев ушел их жизни в субботу, 31 марта. В последнее время мужчина сильно болел. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, гражданская панехида прошла в понедельник, 2 апреля, в 10 часов в ДК имени Добрынина. Юрия похоронят на Воинском мемориальном кладбище.
Юрий Верховцев занимал пост главного прокурора Ярославской области с 2012 года по февраль 2017. По указу президента Владимира Путина его отправили в отставку. Место главного прокурора занял Дмитрий Попов. Юрий Верховцев начал заниматься общественной жизнью Ярославля.
Мы приносим соболезнования близким и родным.
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