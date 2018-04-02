Гребенщиков: России помогают не те, кто старательно лижет государству задницу

Напомним, в феврале Серебряков дал интервью Юрию Дудю. Он заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». Актер также отметил, что «ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей» в стране.

«По моему глубокому убеждению, России помогают не те, кто старательно лижет государству задницу, а критикующие его ради того, чтобы страна стала лучше, — сказал Гребенщиков в интервью ТАСС . — Может, когда-нибудь это осознают и на самом верху, но, думаю, не при нашей жизни.

По словам музыканта, в нашем народе отрицательные черты, от которых хорошо бы поскорее избавиться. При этом он отметил, что регулярно встречает в России прекрасных, умных, благородных и достойных людей.

«Вы ведь сами отлично знаете, что обычно всплывает на поверхность…», — резюмировал он.

Напомним, ранее Борис Гребенщиков перенес на лето концерты, которые должны были состояться в марте. Он принял такое решение по совету врачей после того, как попал в больницу с воспалением легких.