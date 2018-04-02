Оренбургнефть увеличивает экономию энергоресурсов

По итогам 2017 года ПАО «Оренбургнефть» перевыполнило показатель экономии топливно-энергетических ресурсов согласно плана на 16% (11 227,09 тыс.кВт*ч). Экономия за 2017г. составила 79 012,16 тыс.кВт*ч при плане 67 785,19 тыс.кВт*ч.

Достижение показателей — результат системной работы в рамках программы энергосбережения по таким направлениям, как механизированная добыча, геология, электро— и теплоснабжение, а также оптимизация наземной инфраструктуры.

В цехах проводятся мероприятия по автоматизации управления системой электроотопления. Сформирована потребность по закупу терморегуляторов для подбора оптимального режима работы обогревателей, что приводит не только к значительной экономии электроэнергии, но и позволяет поддерживать благоприятную температуру в бытовых и технологических помещениях, минимизируя человеческое воздействие на необходимость постоянного включенияотключения оборудования.

В 2018 году запланирована работа по оценке удельного расхода электроэнергии по водозаборным и нагнетательным скважинам ПАО «Оренбургнефть». Данная работа позволит определить замеры потребления электроэнергии и объёмов перекачанной жидкости на скважинах с отсутствующим или некорректным учётом, а также определить потенциал энергосбережения для дальнейшей разработки дополнительных мероприятий.

Проводится работа по внедрению новых технологий в области энергосбережения, а именно по возможности установки ветроэнергетических комплексов на объектах ПАО «Оренбургнефть». Основным назначением применения вихревой электростанции является выработка электроэнергии посредством силы потока ветра. Данный вид оборудования вырабатывает электроэнергию под воздействием ветровых нагрузок (силы ветра), что приведёт к экономии электроэнергии. С помощью ветрогенераторов можно не только поставлять электроэнергию в «сеть», но и решать задачи электроснабжения локальных или островных объектов любой мощности.