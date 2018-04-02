В чате с… Анной Седоковой, какой вы ее еще не знаете

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В последнее время о своей личной жизни Аня старается говорить как можно меньше, руководствуясь принципом «счастье любит тишину». Поэтому я решила уточнить, будут ли в книге откровения. Спойлер: будут. Вся книга — череда откровений.

Пока Аня думала над ответом, я пыталась представить, кем из киношных героинь она могла быть в моем представлении. Наши ответы, конечно, не совпали, но мне захотелось узнать поподробнее о том, почему она ассоциирует себя именно с этим персонажем.

Скоро (ну или относительно скоро) майские праздники, а за ними сезон отпусков, поэтому самое время поговорить о путешествиях. Тем более, что Аня много летает по миру, в том числе в качестве ведущей популярной передачи на ТВ.

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А вы знали, что она еще и благотворительностью успевает заниматься?

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