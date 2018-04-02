Совфед прокомментировал призыв сенатора из США устроить России блокаду

Совфеде прокомментировали призыв американского сенатора Линдси Грэма устроить экономическую блокаду России . По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, вероятность, что Европа откажется от российских энергоресурсов, очень мала. Об этом сообщило РИА ФАН.

Американцам стоило бы понимать, что европейцы — это разумные люди. Как говорится, война войной, а обед — по расписанию. Бизнес есть бизнес. Если участники рынка предлагают газ по цене в два-три раза дороже российского, сложно представить, что нормальный бизнесмен будет покупать подобный ресурс. Это было бы возможно только в том случае, если бы американцы компенсировали странам Европы разницу в цене, но, я думаю, вряд ли они на это пойдут, поскольку их ресурсы тоже небезграничны

Сенатор также прокомментировал агрессивные высказывания представителей американского истеблишмента.

А как же нормы международного права, правила Всемирной торговой организации ? Я думаю, европейцы вряд ли согласятся с подобным предложением

— Владимир Джабаров.

По его словам, призыв американского сенатора к бойкоту без всяких оснований, это беспрецедентный случай, который не вписывается ни в какие рамки.