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Большая вода пришла в хутор Урюпинского района Волгоградской области
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Большая вода пришла в хутор Урюпинского района Волгоградской области 

v1.ru 28 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области стремительно тающий снег продолжает переполнять реки и топить частные дома в разных районах. Наряду с селами Кумылженского, Фроловского и Киквидзенского районов в эти дни заливает улицы и подворья хутора в Урюпинском районе.
Большая вода пришла в хутор Дьяконовский-2 Урюпинского района. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.
— Вода зашла в хутор, и сутки люди передвигаются по улицам на лодках, — сообщает Лариса Аршинова. — Затоплены дома, местные жители спасают скот, пытаясь вывезти его на тех же лодках.
Особенно сложная обстановка по-прежнему отмечается в Кумылженском районе Волгоградской области. Вчера ГУ МЧС России по региону ввело там режим чрезвычайной ситуации. Людям пределожили переехать на время в более благоприятные районы, но большинство не желают покидать свои жилища.
К вечеру к подтопленным весенним паводкам районам присоеднинлся Ольховский район. Тонет Городищенский. По прогнозу спасателей, в лучшем случае обстановка стабилизируется в четверг, 5 апреля.
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