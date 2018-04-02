7-8 апреля в казанских храмах будут дежурить полицейские 

В Казани во время пасхальных богослужений будут задействованы усиленные наряды полиции. Храмы предварительно проверят кинологические и другие службы.
В этом году пасхальные богослужения пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех храмах Казани. Главная праздничная служба состоится в Раифском монастыре. Ее проведет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. 8 апреля он поздравит верующих в Благовещенском соборе Казанского кремля. Служба начнется в 18:00, рассказали на деловом понедельнике.
По окончании богослужений казанцы смогут уехать домой на спецавтобусах.
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