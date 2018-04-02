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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО пройдут Дни карьеры
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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО пройдут Дни карьеры 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
3-4 апреля в Тимирязевской академии проведут «Дни карьеры». В программе — презентации компания, мастер-классы, встречи с работодателями. Студенты и выпускники главного аграрного вуза страны смогут приобрести опыт общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и перспективах профессиональной карьеры.
Работодатели получат возможность презентовать свою компанию, пообщаться со студентами и выпускниками по вопросам производственной практики и трудоустройства, договориться о сотрудничестве с выпускающими кафедрами, разместить сведения о своей компании в информационном справочнике.
3 апреля Направления: Агрономия, биотехнология, ветеринария, зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, экология и природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, технология производства и переработки с/х продукции и др.
4 апреля Направления: Агроинженерия, природообустройство и водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, стандартизация и метрология, технологические машины и оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, землеустройство и кадастры, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, техносферная безопасность, экология и природопользование, экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и кредит, менеджмент, реклама и связи с общественностью, туризм, государственное и муниципальное управление, профессиональное обучение прикладная и бизнес-информатика, и др.
3 апреля 2018 г.
10.00  Центральная научная библиотека имени Н. И. Железнова
(Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1)
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