Встреча с главой управы Бутырского района пройдет 18 апреля 

Глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов проведет традиционную встречу с населением 18 апреля в помещении актового зала подразделения № 250 школы № 1236. В этот раз на повестке дня будут стоять вопросы благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов. Об этом сообщили в управе района.
— По окончании выступления главы и заместителей жители смогут пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы будут взяты на контроль, — уточнили в управе.
Встреча начнется в 19.00. Напомним, адрес подразделения № 250 школы № 1236 — ул. Гончарова, 15Б.
Кроме того, в этот день с 15 до 17 часов по телефону 8 (495) 619-69-32 состоится горячая линия с заместителем главы управы по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Еленой Медведевой, посвященная строительству на территории Бутырского района. (то)