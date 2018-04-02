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РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к данным расследования инцидента в Солсбери
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РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к данным расследования инцидента в Солсбери 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Россия направила ноту в ОЗХО, чтобы получить доступ к результатам расследования инцидента в Солсбери — постпред РФ.
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