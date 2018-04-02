Экс-директор лазерного полигона «Радуга» выплатит 11,5 млн рублей

Фото с ресурса novosti-saratova.ru По иску прокуратуры решением Собинского городского суда в пользу министерства обороны и федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон Радуга» с бывшего гендиректора полигона Александра Познышева будет взыскано 11,5 млн рублей.

Основанием для подачи иска послужили следующие обстоятельства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприятие заключило государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ. Макетный образец нового навигационного прибора был оплачен заказчиком в полном объеме. Но, как показала проверка, Познышев решил схитрить. Гендиректор подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о достижении положительных результатов по научно-исследовательской работе, введя членов приемочной комиссии в заблуждение.

На самом деле разработанный «Радугой» навигатор не содержал никаких новых технических решений и конструктивных разработок, представляющих интерес для практического использования. Параметры, предусмотренные техническим заданием, не были достигнуты.

Также выявлен факт заключения Познышевым фиктивных договоров о выполнении научно-исследовательских работ, необходимость в которых отсутствовала. При этом работы в действительности не выполнялись, в качестве отчета использованы электронные версии работ, скаченные из интернета.

Кроме того, проверка показала, что Познышев, имея умысел на хищение денежных средств, заключил договор на поставку оборудования с коммерческой организацией, которая не имела квалифицированных сотрудников соответствующего профиля и необходимых производственных мощностей. Оказалось, что данное оборудование ранее уже было поставлено на предприятие в рамках исполнения другого контракта. Денежные средства, перечисленные по договору поставки, были обналичены Познышевым и частично потрачены им на личные нужды.

В августе 2017 года приговором Собинского городского суда Познышев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб), ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Исковые требования прокурора были удовлетворены и теперь экс-директору предстоит выплатить в пользу министерства обороны и лазерного полигона 11,5 млн рублей.