В Коломенском округе заработала роботизированная ферма

Первую роботизированную ферму на 215 голов открыли в селе Акатьево Коломенского городского округа Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В открытии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин , глава Коломенского городского округа Денис Лебедев , директор ООО «Акатьевский» Нина Жукова, руководители подмосковных хозяйств.

«Ферму реконструировали в рамках инвестиционного проекта. Его стоимость составила 72 миллиона рублей, из них 26 ‐ субсидия из областного бюджета», — говорится в сообщении.

Сейчас в «Акатьевском» 400 голов дойного стада, ежедневно надаивают по 10 тонн молока. На новой ферме разместят 215 буренок, что позволит получать в 1,5 раза больше молока.

«Это хозяйство всегда было передовым. Кроме молочного животноводства здесь выращивают картофель и овощи, посажена плантация клубники, разбит яблоневый сад», — отметил глава муниципалитета Денис Лебедев.

На предприятии проведена модернизация молочного цеха, которая позволила разливать молоко в собственную упаковку под запатентованным товарным знаком.