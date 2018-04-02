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В Коломенском округе заработала роботизированная ферма
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В Коломенском округе заработала роботизированная ферма 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первую роботизированную ферму на 215 голов открыли в селе Акатьево Коломенского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
В открытии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, директор ООО «Акатьевский» Нина Жукова, руководители подмосковных хозяйств.
«Ферму реконструировали в рамках инвестиционного проекта. Его стоимость составила 72 миллиона рублей, из них 26 ‐ субсидия из областного бюджета», — говорится в сообщении.
Сейчас в «Акатьевском» 400 голов дойного стада, ежедневно надаивают по 10 тонн молока. На новой ферме разместят 215 буренок, что позволит получать в 1,5 раза больше молока.
«Это хозяйство всегда было передовым. Кроме молочного животноводства здесь выращивают картофель и овощи, посажена плантация клубники, разбит яблоневый сад», — отметил глава муниципалитета Денис Лебедев.
На предприятии проведена модернизация молочного цеха, которая позволила разливать молоко в собственную упаковку под запатентованным товарным знаком.
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